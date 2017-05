V DZ o zakonu v športu; sindikat ostro proti členom, ki urejajo zaposlovanje

piše Aleksander Gasser

Ljubljana, 21. maja - Državni zbor bo v ponedeljek obravnaval predlog novega zakona o športu. Prvotno so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport načrtovali, da bo zakon sprejet že konec leta 2016. Po dolgem usklajevanju snovalci zakona upajo, da so našli primerne kompromise, da bo zakon sprejet in bo dal osnovo za boljše delovanje športa v državi.