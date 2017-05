Na Dnevu očarljivih rastlin delavnice o zgradbi in delovanju rastlin

Ljubljana, 19. maja - Na današnjem Dnevu očarljivih rastlin bodo obiskovalci preko delavnic in kvizov spoznavali zgradbo in delovanje rastlin, je za STA povedala koordinatorica dogodka Maruša Pompe Novak. Delavnice v Biološkem središču bodo dopoldne obiskali šolarji, od 15. do 17. ure pa so vabljeni tudi ostali obiskovalci.