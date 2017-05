Maturantski ples razgibal ulice slovenskih mest

Maribor/Ljubljana, 19. maja - Ko je danes opoldne v številnih krajih po Sloveniji zadonel Straussov Radetski marš, so maturanti, oblečeni v majice enake barve ter opremljeni z dežniki, baloni in piščalkami, sklenili roke in zaplesali četvorko. Lepo število plesalcev se je zbralo med drugim v Mariboru, kjer so imeli letos zaradi sporov med organizatorji prvič dve prizorišči.