Zagorelo na deponiji Mala Mežakla nad Jesenicami

Jesenice, 18. maja - Na odlagališču odpadkov Mala Mežakla nad Jesenicami je nocoj nekaj po 20. uri zagorelo. Na terenu so Gasilsko reševalna služba Jesenice in prostovoljni gasilski društvi Jesenice in Hrušica, so za STA povedali na regijskem centru Uprave RS za zaščito in reševanje, kjer več podatkov o požaru zaenkrat še nimajo.