Umrl ustanovitelj Fox News Roger Ailes

New York, 18. maja - V 77. letu starosti je umrl eden najboljših ameriških političnih operativcev in ustanovitelj televizije Fox News Roger Ailes. Kariero začel po lokalnih televizijah v Ohiu, kasneje pa v različnih svetovalnih vlogah pomagal do volilnih zmag predsednikom Richardu Nixonu, Ronaldu Reaganu in Georgu Bushu starejšemu.