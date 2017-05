Prodajni postopek za Cimos je zaključen

Koper, 18. maja - Prodajni postopek za Cimos se je danes zaključil. Družba TCH Cogeme v lasti italijanskega sklada Palladio Finanziaria je plačala kupnino v višini 100.000 evrov, delnice Cimosa so bile prenakazane na novega lastnika. Ta bo družbo najprej dokapitaliziral z 18,3 milijona evrov, do konca maja naj bi poplačal tudi pretežni del njenih obveznosti do bank.