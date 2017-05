V nadzorni svet Certe namesto Goloba Pirih

Cerkno, 18. maja - Zoran Golob odstopa z vseh funkcij v skupini Certa, so sporočili iz skupine. Za 19. junij so že sklicali skupščino, na kateri v nadzorni svet družbe Certa predlagajo direktorja Certe Holding Boruta Piriha. Golob je vodstvi Hotela Cerkno in Certe seznanil, da odstopa iz osebnih razlogov.