Delavska svetovalnica opozarja na domnevne kršitve delovnih razmerij v Luki Koper

Ljubljana, 18. maja - Delavska svetovalnica je na današnji novinarski konferenci znova opozorila na domnevne kršitve delovnih razmerij v Luki Koper. Predstavili so povzetek poročila, ki ga je pripravilo ministrstvo za finance, v njem pa so, kot so poudarili, zaskrbljujoče ugotovitve o kršitvah, zato se sprašujejo, zakaj preiskovalni organi ne ukrepajo.