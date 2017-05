Albanska vlada in opozicija končali politično krizo

Tirana, 18. maja - Albanski premier Edi Rama iz vrst socialistov in vodja opozicijske Demokratske stranke Lulzim Basha sta po maratonskih pogovorih, ki so trajali celo noč, danes dosegla dogovor o razdelitvi položajev v državi in tako končala večmesečno politično krizo v državi. Najverjetneje bodo preložene tudi volitve, sprva predvidene za 18. junij.