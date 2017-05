O prodaji NLB bi lahko kot skupščina SDH odločala tudi vlada

Ljubljana, 18. maja - Komisija DZ za nadzor javnih financ se je danes seznanila z informacijami o prodaji NLB. Pristojni so poslancem pojasnili, da odobritev prodaje banke v več korakih ne preprečuje, da bi to vendarle storili v enem. Poslance je zanimalo, ali bo o prodaji banke na koncu kot skupščina odločala tudi vlada. Ta bi, če bi bilo treba, to lahko storila.