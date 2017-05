Začetek prodaje 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš na ljubljanskem Brdu

Ljubljana, 18. maja - Stanovanjski sklad RS je danes objavil javni razpis za prodajo 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani. Prijave bodo zbirali od 12. junija do 3. avgusta, med 12. in 16. junijem bodo možni ogledi stanovanj, prvi izbor kupcev je predviden za 24. avgust.