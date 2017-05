Digitalno znanje za vključenost vseh v informacijsko družbo

Ljubljana, 17. maja - Nevladne organizacije, ki so aktivne na področju e-veščin in digitalne pismenosti, prispevajo k vključenosti ljudi v informacijsko družbo. O tem, s kakšnimi izzivi se pri tem soočajo, zlasti ko imajo opravka s posamezniki, ki uporabe računalnika niso vešči, so spregovorili na današnjem Dnevu vključujoče informacijske družbe.