Merklova manj optimistična glede prodaje električnih avtomobilov

Berlin, 20. maja - Nemška kanclerka Angela Merkel je ta teden priznala, da Nemčiji ne kaže dobro pri doseganju cilja enega milijona električnih avtomobilov na njenih cestah do leta 2020. Nemški Zeleni so ogorčeni in trdijo, da je vlada razglasila bankrot, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.