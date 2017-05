Očitki policijskega sindikata o izključenosti policistov pri odpravljanju anomalij za MJU vsebinsko neupravičeni

Ljubljana, 17. maja - Policisti bodo imeli od leta 2018 še vedno za dva, lahko tudi tri plačne razrede višje plače od ostalih pooblaščenih uradnih oseb, in to tudi v primeru, če bi bil sprejet vladni predlog odprave anomalij in bi ostale pooblačene uradne osebe začasno izenačili s policisti, ob očitkih policijskega sindikata pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo.