V Srednjeafriški republiki milica ubila najmanj 115 ljudi

Bangui, 17. maja - V napadu na mestu Bangassou v Srednjeafriški republiki je v petek umrlo najmanj 115 ljudi, je danes sporočil Rdeči križ. Oboroženi moški so napadli civiliste in pisarne misije Združenih narodov v Srednjeafriški republiki. Ko je nasilje izbruhnilo, je domove zapustilo več kot 3000 ljudi, so razkrili ZN.