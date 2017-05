Zavezništvo z novelo zakona za predstavnike mladih v ZZZS in Zpizu

Ljubljana, 17. maja - Stranka Zavezništvo je danes vložila predloga novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerima bi predstavniku mladih zagotovili mesto v svetu zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) ter skupščini zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS).