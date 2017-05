Do konca leta menjava še enajstih veleposlanikov

pripravil Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 18. maja - Dosedanji generalni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Vidovič bo 1. junija prevzel posle slovenskega veleposlanika v Washingtonu in zamenjal Boža Cerarja. Letos slovensko diplomacijo čaka menjava še enajstih veleposlanikov in dveh generalnih konzulov, večinoma sredi poletja in jeseni.