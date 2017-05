Med Erdoganovim obiskom v Washingtonu protesti pred turškim veleposlaništvom

Washington, 17. maja - Pred poslopjem turškega veleposlaništva v Washingtonu so v torek izbruhnili nemiri, ko so se tam zbrali nasprotniki in podporniki turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Tega je pred tem v Beli hiši sprejel predsednik ZDA Donald Trump. Spopadli naj bi se Edoganovi podporniki in varnostniki ter kurdski in armenski protestniki.