Svet Evrope pozval Srbijo k priznanju genocida v Srebrenici

Strasbourg, 17. maja - Strokovnjaki Sveta Evropa so v torek pozvali Srbijo k uradnemu priznanju genocida v Srebrenici, kjer so sile bosanskih Srbov leta 1995 pobile več kot 8000 Bošnjakov. V poročilu so oblasti v Beogradu pozvali tudi, naj izkoreninijo rasizem in sovražni govor med nogometnimi navijači ter usmerijo pozornost na nasilje proti romski in LGBTI skupnosti.