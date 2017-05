V VS ZN glede Kosova vse več pozivov k ukinitvi misije Unmik

New York, 16. maja - Rusija je ob podpori Kitajske danes v Varnostnem svetu Združenih narodov vztrajala, da mora misije ZN na Kosovu (Unmik) nadaljevati svoje delo, zahodne države pa so na zasedanju VS ZN o razmerah na Kosovu menile, da je misija po 18 letih preživeta in bi jo morali ukiniti, glede na to, da podvaja delo misije EU (Eulex).