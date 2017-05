V Biotehniškem izobraževalnem centru družinski dan s hišnimi ljubljenci

Ljubljana, 17. maja - V Biotehniškem izobraževalnem centru danes pripravljajo družinski dan s hišnimi ljubljenci. Na zelenici ob Šolski veterinarski ambulanti v ljubljanskem Mestnem logu bodo obiskovalci med 14. in 18. uro lahko videli pse, mačke in druge domače živali, pa tudi živali iz šolskega vivarija, ribice, pajke, kuščarje, želve in kače, so napovedali.