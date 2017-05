Inflacija na Otoku tudi aprila ostaja na 3,5-letnem vrhu

London, 16. maja - Velika Britanija je aprila zabeležila 2,7-odstotno inflacijo, kar je še vedno tako kot marca in februarja, ko je bila ta 2,3-odstotna, največ v zadnjih treh letih in pol. Četrti mesec v letu je narasla predvsem na račun višjih cen letalskih vozovnic in šibkega funta, ki dviguje stroške uvoza.