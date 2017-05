Za večjo prometno varnost še dodatne aktivnosti med mladimi, razmislek tudi o učinkovitejši izterjavi kazni

Ljubljana, 16. maja - Stanje na področju prometne varnosti kljub vrsti aktivnosti ni takšno, kot bi si ga želeli. Pristojni so zato na današnjem sestanku razmišljali o dodatnih ukrepih, ki bi prispevali k izboljšanju. Kot so sklenili, bodo še okrepili osveščanje med mladimi v srednjih šolah in preverili možnosti za učinkovitejšo izterjavo kazni.