IEA: Naftni trg v prvem četrtletju skoraj uravnovešen

Pariz, 16. maja - Ponudba in povpraševanje na naftnem trgu sta bili v prvem četrtletju skoraj uravnovešeni, čeprav proizvodnja črnega zlata v ZDA narašča, so danes ocenili v Mednarodni agenciji za energijo (IEA). Kuvajt je medtem danes podprl pripravljenost Savdske Arabije in Rusije za podaljšanje obdobja zmanjšane proizvodnje v prihodnje leto.