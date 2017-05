Zavod mladi podjetnik išče predloge za letošnjega nagrajenca

Ljubljana, 21. maja - Zavod mladi podjetnik išče predloge za izbor letošnjega Mladega podjetnika leta, priznanje pa bodo podelili že sedmič. Na svoji spletni strani iščejo predloge za podjetnike oz. podjetniške skupine, starejše od 16 let, ki v povprečju ne presegajo starosti 33 let, podjetje pa mora biti ustanovljeno med 1. januarjem 2012 in 1. januarjem 2017.