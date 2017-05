Garelli: Konkurenčnost je ključ do blaginje in boljše kakovosti življenja

pogovarjal se je Gorazd Jukovič

Ljubljana, 16. maja - Razumevanje pomembnosti konkurenčnosti in njenih učinkov na individualni ravni je pomembno, saj to predstavlja ključ do blaginje in boljše kakovosti življenja, pravi mednarodni strokovnjak za konkurenčnost Stephane Garelli. Pri doseganju konkurenčnosti je po njegovem mnenju potrebno ubrati čim bolj celovito pot.