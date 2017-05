Koalicija bo v prihodnjih dneh nadaljevala usklajevanje odprtih zakonodajnih predlogov

Ljubljana, 15. maja - Koalicijski partnerji bodo v prihodnjih dneh in tednih nadaljevali usklajevanja odprtih zakonodajnih predlogih, ki so jih nocoj premlevali skoraj pet ur. Na prihodnjo sejo vlade bi sicer lahko bili uvrščeni nekateri predlogi s področja zdravstva in sociale, kot je novela zakona o pacientovih pravicah.