The Guardian slovenski paviljon na beneškem bienalu uvrstil med pet najboljših

Benetke, 15. maja - Britanski časopis The Guardian je slovenski paviljon uvrstil med pet najboljših na letošnjem beneškem umetnostnem bienalu. Slovenski paviljon je na lestvico desetih najbolj zanimivih uvrstila tudi britanska spletna platforma a-n. Film Obzornik 63 - Vlak senc, ki je del projekta Nike Autor o begunski problematiki, so pohvalili tudi v reviji Frieze.