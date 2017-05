Na ljubljanski univerzi volijo rektorja

Ljubljana, 16. maja - Okoli 46.000 zaposlenih in študentov ljubljanske univerze bo danes potrjevalo Igorja Papiča kot edinega kandidata za mesto rektorja za obdobje 2017-2021. Za izvolitev aktualni dekan fakultete za elektrotehniko Papič potrebuje 50 odstotkov veljavnih glasov. Volitve bodo potekale na vseh 23 fakultetah in treh akademijah med 8. in 16. uro.