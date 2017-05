Slovenija v dodatno izdajo obveznic

Ljubljana, 15. maja - Slovenija je bankam Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs in JP Morgan podelila mandat za organizacijo dodatne izdaje 24-letnih obveznic, ki jih je izdala lani jeseni in zapadejo 3. novembra 2040, ter 10-letnih obveznic, ki jih je izdala januarja in zapadejo 22. marca 2027. To bi bila druga dodatna izdaja teh obveznic letos.