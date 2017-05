Danes je svetovni dan hipertenzije

Ljubljana, 17. maja - Danes zaznamujemo svetovni dan hipertenzije, ki ozavešča ljudi o krvnem tlaku in zdravem načinu življenja. Visok krvni tlak je kronična bolezen, ki jo spremlja vzdevek tihi ubijalec, saj se je bolniki pogosto sploh ne zavedajo. Če je ne zdravijo, lahko to privede do srčnega ali možganskega infarkta ter odpovedi srca in ledvic.