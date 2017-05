Slovenija z dvema novima okoljskima opominoma Bruslja

Ljubljana, 15. maja - Ministrstvo za okolje in prostor je od Evropske komisije prejelo dva uradna opomina, in sicer glede politike morskega okolja oz. okvirne direktive o morski strategiji ter direktive o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti. Rok za odgovor komisiji v obeh postopkih je 28. junij. Na ministrstvu obe področji aktivno urejajo.