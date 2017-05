Sava Turizem poplačala kredite in pridobila dodatna sredstva

Ljubljana, 15. maja - Skupina Sava Turizem je uspešno poplačala vse obstoječe kredite pri bankah upnicah in Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) v skupni višini 48,3 milijona evrov ter dogovorila dodatne vire financiranja, ki jih bo v naslednjem letu in pol namenila za obnovo svojih zmogljivosti. Kot so sporočili iz družbe, bodo imeli na voljo 11 milijonov evrov.