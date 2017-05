Kamničani po učni poti Stari grad do prijetne rekreacije

Kamnik, 14. maja - Naravoslovna učna pot Stari grad Kamničane vodi po skrivnostnih stezah, kjer ob prijetni rekreaciji spoznavajo raznolik rastlinski in živalski svet, naravne znamenitosti in zanimivosti. Pot je dolga štiri kilometre in ob zmerni hoji s postanki na točkah traja tri do štiri ure. Na poti je dvanajst stojišč z informativnimi tablicami.