Finančni ministri G7 napovedali skupen boj proti kibernetski kriminaliteti

Bari, 13. maja - Finančni ministri G7 so se v luči kibernetskih napadov v skoraj 100 državah po svetu danes v Bariju zavezali skupnemu boju proti kibernetski kriminaliteti. V sklepni izjavi po dvodnevnem srečanju so poudarili, da kibernetski napadi pomenijo rastočo grožnjo njihovim gospodarstvom in da mora biti boj proti njim prednostna naloga.