Renault delo ustavil v več proizvodnih obratih

Pariz/Novo mesto, 13. maja - Avtomobilski velikan Renault je ena od tarč velike hekerske akcije, zato so v francoskem avtomobilskem proizvajalcu delo ustavili ne le v novomeškem Revozu, temveč tudi v drugih obratih. V Revozu zaplete zaradi vdora rešuje posebna ekipa, ker pa so del enotnega Renautovega sistema, so v veliki meri odvisni od dogajanja na krovnem podjetju.