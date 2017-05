Več držav po svetu tarča obsežnega kibernetskega napada

London/Madrid/Washington/Rim, 12. maja - Številna podjetja in ustanove v več državah po svetu so bili danes tarča obsežnega kibernetskega napada. Napadalci so uporabili programsko opremo, ki zaklene računalnike in za ponoven dostop zahteva odkupnino v virtualni valuti bitcoin. Med drugim o okuženih računalnikih poročajo iz ZDA, Velike Britanije, Kitajske, Španije in Rusije.