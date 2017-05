Detektivsko delo pomembno tudi za gospodarstvo

Ljubljana, 12. maja - Čeprav je detektivsko delo v Sloveniji še vedno dokaj neznano področje, vedno več ljudi prepoznava njegovo vlogo pri preiskovanju in zagotavljanju varnosti, so izpostavili ob odprtju srečanja detektivov iz vse Evrope, ki ga v Ljubljani gosti Detektivsko varnostna agencija. Med njimi so tudi podjetja, ki tako med drugim lažje razkrivajo goljufije.