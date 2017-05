Cerar v krožnem gospodarstvu vidi velike priložnosti Slovenije

Maribor, 12. maja - Dvodnevna mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu se je danes v Mariboru končala z obiskom in nagovorom predsednika vlade Mira Cerarja, sicer tudi častnega pokrovitelja dogodka. Kot je dejal, to konferenco razume kot edinstveno priložnost, da se Slovenija predstavi kot ambiciozna in referenčna zelena država v digitalni Evropi.