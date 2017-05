Občine Nova Gorica, Ajdovščina in Brda za skupni javni zavod za turizem

Nova Gorica, 12. maja - Župani Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda, Matej Arčon, Tadej Beočanin in Franc Mužič, so danes v Novi Gorici napovedali ustanovitev skupnega javnega zavoda za turizem. Ta bi povezal celotno območje in obstoječe razdrobljene turistične akterje pri skupni promociji in nastopu na turističnem trgu.