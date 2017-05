Predsednik Evropskega parlamenta Tajani danes v Gorici in Novi Gorici

Nova Gorica, 13. maja - V Gorici in Novi Gorici bo danes na obisku predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Predstavili mu bodo delovanje in projekte Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Nova Gorica - Gorica. V Novi Gorici bo Tajani obiskal Trg Evrope, obiskal bo tudi frančiškanski samostan nad Novo Gorico in si ogledal grobnico Burbonov.