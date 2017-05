Podravska podjetja lani z znatno rastjo dobička

Maribor, 14. maja - Gospodarske družbe v Podravju so lani izkazale 281 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je največ v zadnjih petih letih in 65 milijonov več kot leto pred tem. Podjetja so nadaljevala s pozitivnimi trendi, saj so povečevala prihodke, dodano vrednost in število zaposlenih, so pojasnili na mariborski izpostavi Ajpesa.