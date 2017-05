Zvezni sodnik v Kaliforniji potrdil novo Volkswagnovo poravnavo z lastniki avtomobilov

San Francisco, 12. maja - Ameriški zvezni sodnik Charles Breyer je v četrtek v San Franciscu potrdil dogovor o poravnavi med podjetjem Volkswagen in lastniki njegovih vozil s trilitrskimi dizelskimi motorji. To je zadnja v vrsti poravnav in kazni, ki izvirajo iz škandala, povezanega z goljufanjem na okoljskih testih.