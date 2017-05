Etažni lastniki in podizvajalci nezadovoljni s skritimi napakami v Nokturnu

Koper, 13. maja - Etažni lastniki in podizvajalci opozarjajo na številne "skrite napake" v stanovanjski soseski Nokturno pri Kopru in s tem povezanimi dodatnimi stroški. V DUTB navajajo, da je bilo uporabno dovoljenje izdano, preden so postali lastniki stanovanj, lastnikom stanovanj pa so tudi predlagali vrsto ukrepov.