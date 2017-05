V Makedoniji po nasilju v parlamentu preiskujejo poskus umora

Skopje, 11. maja - Makedonsko tožilstvo je po nasilju v parlamentu v Skopju, v katerem je bilo ranjenih več kot sto ljudi, proti najmanj trem osebam sprožilo preiskavo poskusa umora. Kot so danes sporočile makedonske oblasti, so osumljeni, da so hudo pretepli vodjo Zveze za Albance, poslanca Zijadina Selo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.