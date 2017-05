KPK demantira izjave, da pri nabavi tehničnih ovir ni odkrila nepravilnosti

Ljubljana, 11. maja - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) se je odzvala na nekatere izjave na sredini seji komisije DZ za nadzor javnih financ, da KPK v preiskavi postopkov nabave in postavitve tehničnih ovir na meji ni ugotovila nepravilnosti. To ne drži, med drugim je KPK zaradi suma nepravilnosti pristojnim organom predlagala uvedbo postopkov, so zapisali.