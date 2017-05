Na Elektru Maribor zadovoljni s poslovanjem na območju Gornje Radgone

Gornja Radgona, 11. maja - Na Elektru Maribor so zadovoljni s poslovanjem na območju enote Gornja Radgona. Glede na leto 2015 so povečali razpošiljanje električne energije za 4,5 odstotka, kar je bistveno več od povprečja celotnega območja. Povečali so tudi delež proizvodnih virov, v infrastrukturo vložili 2,7 milijona evrov, letos pa jih bodo najmanj 1,8 milijona evrov.