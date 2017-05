Celjsko podjetje s tehničnimi pregledi naj bi jemalo podkupnine

Celje, 11. maja - Celjski kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da so zaposleni v enem od podjetji na območju Celja, kjer opravljajo tehnične preglede, jemali podkupnine. Podrobnosti preiskave bodo ob 13. uri predstavili na Policijski upravi (PU) Celje in opozorili na možne posledice vožnje z vozili, ki niso tehnično brezhibna, so sporočili.