V LGL predstava o vojnih grozotah skozi otroške oči

Ljubljana, 11. maja - V Tunelu Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) bo drevi premera predstave Nekje drugje avtorjev Zale Dobovšek, Nine Šorak, Tina Grabnarja in Asje Kahrimanović Babnik v režiji Grabnarja. Predstava s posebnimi tehnološkimi pristopi ponuja pogled na vojno skozi otroške oči ter odpira možnosti za pogovor o vojni, beguncih in razbijanju predsodkov.