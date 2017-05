Več turškim diplomatom odobrili azil v Nemčiji

Berlin, 10. maja - Več sto turških vojakov in diplomatov je po neuspelem poskusu državnega udara v Turčiji zaprosilo za politični azil v Nemčiji. Po informacijah nemških medijev WDR, NDR in Süddeutscher Zeitung (SZ) pa je Nemčija več prošenj že odobrila, so pisali v ponedeljek. Za omenjene medije je to potrdilo tudi nemško notranje ministrstvo.